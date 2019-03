Amsterdam walczy z turystami. Wprowadza dla nich ograniczenia

Dla wielu osób główną atrakcją w Amsterdamie jest dzielnica czerwonych latarni, gdzie liczba miejsc świadczenia usług erotycznych jest ogromna. Jednak władze miasta postanowiły wprowadzić ograniczenia dla turystów.



Dzielnica czerwonych latarni należy do największych atrakcji Amsterdamu, ku zmartwieniu władz miasta, które najchętniej by ten handel zlikwidowały. Kobiety w oknach oferujące usługi seksualne przyciągają nie tylko klientów, ale też ciekawskich turystów, którzy chcą zobaczyć na własne oczy to, co w ich krajach jest często zabronione.