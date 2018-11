Holender zbudował replikę Arki Noego. Teraz planuje popłynąć nią do Izraela

Johan Huibers, holenderski biznesmen i stolarz wybudował replikę Arki Noego w skali 1:1. Mimo kraksy w norweskim porcie, chce zrealizować swój cel i dopłynąć do Izraela.

Noe budował arkę co najmniej kilka dekad. Huibersowi zajęło to 3 lata. Jego arka ma 119 m długości, 30 m szerokości i 23 m wysokości, a waży aż 3 tys. ton. Koszt zrealizowania wizji był ogromny, ponieważ inwestycja ta pochłonęła 4,5 mln dol. (ok. 17 mln zł). Sporą część pieniędzy wydano na "wyposażenie". We wnętrzu statku stanęły choćby naturalnej wielkości rzeźby zwierząt, w tym na przykład kosztujący 11 tys. dol. (ok. 41 tys. zł) posąg słonia.