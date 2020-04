Formentera. Europejskie Karaiby to nie tylko plaże

Hippisi, naturyści i gwiazdy rocka

W latach 60. i 70. XX w. wyspa stanowiła raj dla hippisów. Do dziś w wielu miejscach można poczuć ten klimat, m.in. w kultowych knajpach. Zakątek na Balearach od lat ściąga też gwiazdy muzyki z całego świata. Joni Mitchell napisała tu teksty do albumu "Blue", zespół King Crimson rozpoczął swój album "Islands" od utworu "Formentera Lady", a Chris Rea kręcił tu teledysk do "On the beach".