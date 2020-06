Forrest Fenn 10 lat temu ukrył skarb. Martyna Wojciechowska o jego historii

"Ukrył w skrzyni skarb warty ok. 2 mln dolarów (złoto, kamienie szlachetne, biżuteria itp.) Ogłosił to, a w swojej autobiografii zamieścił wiersz, w którym zawarte były wskazówki... Kilka dni temu skarb został odnaleziony! Poszukiwania skarbu trwały... 10 lat, zaangażowało się w nie aż 350 tysięcy osób! Niestety 5 straciło życie, choć Fenn zawsze apelował, żeby ludzie szukając ukrytej skrzyni nie ryzykowali za bardzo, zresztą miejsce, gdzie został schowany nie było niebezpieczne czy szczególnie trudno dostępne. Co za historia!" - dodała podróżniczka.