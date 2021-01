Frankfurt nad Menem. Atrakcje i zabytki najnowocześniejszej metropolii Niemiec

Piąte pod względem ludności miasto Niemiec, położone nad rzeką Men, leży w centralnej części kraju. Stanowi zatem ważny punkt komunikacyjny. To właśnie tu mieści się jedno z największych lotnisk na świecie (patrząc na liczbę pasażerów). Oczywiście do Frankfurtu nad Menem można dotrzeć nie tylko samolotem, ale też pociągiem, samochodem lub autokarem. Niemiecką metropolię i Warszawę dzieli około 1000 km.

Frankfurt nad Menem – najciekawsze zabytki i atrakcje turystyczne

Miłośnicy nowoczesnej architektury i szklanych wieżowców nie muszą od razu udawać się na nowojorski Manhattan. Mogą zacząć wyprawę od Frankfurtu nad Menem, w którym drapaczy chmur nie brakuje. Jest tu wiele budynków mierzących około 200 m wysokości lub więcej. Commerzbank Tower to najwyższy obiekt w mieście. Jego wysokość liczona do dachu wynosi 259 m (wysokość całkowita – 300 m). Warto wejść też na taras wieżowca Main Tower. Niezapomniane widoki na miasto gwarantowane.

Mając więcej czasu, warto udać się do jednego z licznych muzeów: archeologicznego, historycznego, sztuki, komunikacji, transportu i innych. Można też odnaleźć budynek Giełdy Papierów Wartościowych i zrobić pamiątkowe zdjęcie z bykiem. We Frankfurcie nad Menem swoją siedzibę ma także Europejski Bank Centralny, przed którym stoi pomnik waluty euro.

Przy okazji wizyty w mieście należy zobaczyć nietypowe wejście do metra - Bockenheimer Warte. Można również udać się do Ogrodu Palmowego będącego jednym z największych tego typu obiektów w Niemczech. Chcąc odpocząć od chodzenia i zwiedzania, warto przejść się mostem zakochanych Eiserner Steg na drugi brzeg rzeki. Można tu usiąść i w spokoju podziwiać miejską panoramę.

Frankfurt nad Menem to jedno z najciekawszych i najbardziej nowoczesnych miast w Niemczech. Metropolia jest ponoć trzecim co do wielkości na świecie ośrodkiem organizującym targi branżowe. Stanowią one świetną okazję do wymiany poglądów i nawiązania licznych kontaktów biznesowych.