Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Miasta + 3 dreznodrezno atrakcjeniemcy Karolina Laskowska 3 godziny temu Niemcy. Drezno – zabytki i atrakcje barokowej perełki Drezno to jedno z największych i najpiękniejszych miast w Niemczech. Nie bez powodu nazywa się je „Florencją Północy”. Przyciąga turystów wieloma atrakcjami, np.: zespołem pałacowym Zwinger, muzeami, oryginalną mleczarnią. Warto odwiedzić to miasto szczególnie zimą. Wtedy bowiem można zobaczyć słynny jarmark bożonarodzeniowy „Striezelmarkt” z 586-letnią tradycją, który w 2020 roku został odwołany. Share Drezno, Niemcy (Archiwum prywatne, Fot: Karolina Laskowska) Drezno leży nad rzeką Łabą i jest stolicą kraju związkowego o nazwie Saksonia. Jedno z największych miast Niemiec to ważny ośrodek kulturalny, gospodarczy i turystyczny. Dzieli je nieco ponad 100 km od polskiej granicy w Zgorzelcu. Można do niego dotrzeć wieloma środkami transportu. Ze względu na niewielką odległość od Polski warto zdecydować się na podróż autokarem lub samochodem. Drezno cieszy się popularnością wśród Polaków, którzy chętnie wybierają je jako cel krótkiej wycieczki. Klasyczne Drezno – najciekawsze atrakcje turystyczne Zwiedzanie miasta warto rozpocząć tradycyjnie od rynku. Obok niego wznosi się ewangelicki kościół św. Krzyża, który został bardzo zniszczony podczas II w.ś. Nieopodal znajduje się też budynek Nowego Ratusza z dumnymi lwami strzegącymi wejścia. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest wielki kościół Marii Panny wykonany z piaskowca. Można wejść do środka, by zobaczyć ołtarz i kolorową kopułę. Dobrym pomysłem jest również wspinaczka na wieżę zapewniającą piękne widoki na pobliskie zabytki. Do innych miejsc godnych polecenia należą liczne muzea, m.in.: sztuki, higieny, transportu. Koniecznie należy przejść się też Tarasami Brühla prowadzącymi do głównych zabytków. W ten sposób można dojść m.in.: do „Orszaku książęcego” – największego na świecie ceramicznego obrazu ściennego, Rezydencji Wettynów pełniącej funkcję zamku i muzeum ze skarbcem Zielone Sklepienie pełnym drogocennych klejnotów, a także do katedry św. Trójcy, w której pochowano królów Saksonii i Polski. Przyszła pora na zobaczenie najsłynniejszego symbolu Drezna – późnobarokowego zespołu pałacowego Zwinger. Liczne fontanny, Brama Koronna oraz pobliskie budynki, w których urządzono Galerię Malarstwa Dawnych Mistrzów ze słynną „Madonną Sykstyńską” Rafaela Santi, a także sale ze zbiorami porcelany i eksponatami matematyczno-fizycznymi, stanowią prawdziwą gratkę dla wielbicieli architektury, sztuki i nauki. Kilka kroków stąd znajduje się też Plac Teatralny z Operą Sempera. Warto również udać się na drugi brzeg rzeki Łaby. Tam czekają bowiem kolejne atrakcje. Schodząc z mostu, można dostrzec pomnik Złotego Jeźdźca, czyli króla Augusta II Mocnego siedzącego dumnie na swym koniu. Bliżej rzeki stoi metalowa instalacja – ramka wskazująca obszar uwidoczniony na obrazie słynnego malarza – Bernarda Bellotto, zwanego Canaletto. Nietypowe Drezno – interesujące miejsca poza utartymi szlakami Jedne z najbardziej znanych i najważniejszych atrakcji już za nami. Ale to nie koniec zwiedzania! Przyszedł czas na zobaczenie ukrytej perełki położonej nieco dalej od centrum Drezna. Mowa o najpiękniejszej na świecie mleczarni, która została założona w 1880 roku przez braci Pfund, a w 1998 roku wpisana do Księgi rekordów Guinnessa. Warto ją odwiedzić, nie tyle z powodu możliwości zakupu mleka i innych produktów, ale przede wszystkim ze względu na niesamowite wnętrza. Niektóre ze ścian, posadzek, a także lada zostały wyłożone ilustrowanymi płytkami i ozdobione ręcznymi malowidłami. Niestety, robienie zdjęć jest zabronione, ale tamtejszy wystrój na długo pozostaje w pamięci. Gdy jest się w Dreźnie na dłużej niż weekend, można zobaczyć również: nietypowy budynek Yenidze – biurowca zbudowanego w stylu meczetu, Panometer umieszczony w starym gazometrze i oferujący ciekawe panoramy 360 stopni, a także podwieszaną kolejkę o długości ponad 270 m. Fani sztuki mogą odwiedzić tzw. Pasaż Artystycznych Dziedzińców z kolorowymi, „grającymi” budynkami o nietypowych zdobieniach. Ale nie tak łatwo tutaj trafić. Drezno to piękne miasto z licznymi atrakcjami i zabytkami. Niektóre z nich zostały zniszczone podczas II w.ś. Wiele odbudowano i budzą dziś zachwyt wśród mieszkańców i turystów. Co ciekawe, Drezno było wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niestety, kontrowersyjna budowa mostu na Łabie została uznana za nadmierną ingerencję w krajobraz, co w 2009 roku poskutkowało wykreśleniem miasta z prestiżowej listy. Trzeba przyznać, że nie wszystkie inwestycje bywają trafione. Striezelmarkt w Dreźnie – jeden z najsłynniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie „Striezelmarkt”, czyli Jarmark Struclowy, to jeden z najstarszych i największych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1434 roku za czasów panowania Fryderyka II i trwała zaledwie jeden dzień. W miarę wzrostu zainteresowania tą imprezą pojawiało się coraz więcej kramów, w których można było kupić świąteczne przysmaki oraz ozdoby. Postanowiono więc, że wydarzenie będzie rozpoczynać się już pod koniec listopada i trwać aż do rozpoczęcia świąt. W ostatnich latach było tu już około 240 stoisk odwiedzanych rocznie przez prawie 3 mln osób. Symbolem jarmarku w Dreźnie jest „striezel” – drożdżowa strucla z bakaliami posiadająca specjalny certyfikat. To właśnie od niej wywodzi się nazwa całej imprezy. Przechadzając się wśród kramów pełnych smakołyków: kiełbasek, pierniczków, owoców w czekoladzie, twarogowych placuszków, ciast, grzanego wina, można poczuć klimat Bożego Narodzenia. Atrakcje w postaci karuzeli, platformy widokowej, ruchomej szopki, świątecznego łuku oraz kolorowych domków z odbywającymi się w nich warsztatami powinny przypaść do gustu nie tylko dzieciom, ale też dorosłym. Najważniejszym punktem programu jest jednak wizyta św. Mikołaja odkrywającego kolejne numerki w adwentowym kalendarzu. Warto dodać, że w Dreźnie odbywa się nie tylko jeden główny jarmark, ale kilka lub nawet kilkanaście rozmieszczonych po całym mieście. Oczywiście w Polsce również można wybrać się na wiele pięknych bożonarodzeniowych jarmarków. Gdańsk, Wrocław, Kraków, a także inne, większe i mniejsze miasta coraz częściej decydują się na organizację tego typu wydarzeń. Niestety, w 2020 roku sytuacja wygląda nieco inaczej. Z powodu pandemii koronawirusa, większość imprez, w tym słynny jarmark w Dreźnie, zostało odwołanych lub odbędzie się w wirtualnej formie. Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej organizatorów „Striezelmarkt", 587. jarmark bożonarodzeniowy powinien trwać od 25 listopada do 24 grudnia 2021 roku. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku chętne osoby będą mogły uczestniczyć w tradycyjnych obchodach.