Galeria Zdzisława Beksińskiego w Sanoku. Wyjątkowe miejsce na Podkarpaciu

Wizyta w Muzeum Historycznym w Sanoku to prawdziwa gratka dla miłośników sztuki współczesnej, a konkretnie twórczości jednego z najbardziej intrygujących polskich artystów XX w. - Zdzisława Beksińskiego. To właśnie tam znajduje się, licząca ok. 600 prac ekspozycja, czyli Galeria Zdzisława Beksińskiego.