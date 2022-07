3 nieoczywiste miejsca w Polsce na weekend. Nie potrzeba urlopu

Lancorona słynie z jeszcze jednej, ciekawej rzeczy. Jest to miejsce, w którym wytwarzane jest oryginalne, lokalne rękodzieło. Jednym z symboli miasta są ręcznie robione anioły, które można spotkać na niemal każdym kroku, a także zabrać je ze sobą do domu, w ramach pamiątki po pobycie w Lanckoronie. W miasteczku, oprócz aniołów, można także podziwiać ruiny zamku z XVI w., a także wybrać się rowerem do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie mieści się słynne sanktuarium.