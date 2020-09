Gdańsk. Detonacja miny morskiej. Zakaz wejścia na plaże

Mieszkańcy Trójmiasta otrzymali w niedzielę wieczorem ostrzeżenie o tym, by w dniach 14-15 września (w godz. 8 - 15) nie zbliżać się do plaż na odcinku Gdańsk Brzeźno - Mikoszewo. Powód? Saperzy Marynarki Wojennej podejmą z dna minę morską z czasów II wojny światowej.

Miny zostały zlokalizowane podczas kontrolnych pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Gdyni. To niekontaktowe niemieckie miny morskie z okresu II wojny światowej. Długość takiego obiektu to ok. 220 cm, średnica 70 cm, masa ok. 1000 kg, a zawarty w niej materiał wybuchowy to heksanit. Jeden obiekt zalega na głębokości 7,7 m, drugi na głębokości na 4,1m.