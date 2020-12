Gdański Szlak Wodociągowy. Trzy niezwykłe miejsca

Gdański Szlak Wodociągowy to jedna z najmłodszych atrakcji turystycznych w mieście, która w całości została udostępniona zwiedzającym w 2018 roku. GSW tworzą trzy zbiorniki wody: Stary Sobieski, Kazimierz i Stara Orunia.

Stara Orunia

Zbiornik Wody Stara Orunia jest najstarszym obiektem na szlaku. Powstał w II połowie XIX wieku, by zaopatrywać w wodę mieszkańców Gdańska. Dziś nie pełni już swojej funkcji, za to stanowi zimową kryjówkę dla największej na Pomorzu kolonii nietoperzy. W Starej Oruni schronienie znalazły nocki duże, nocki Natterera, nocki rude oraz gacki brunatne.

Gdy nocne ssaki wiosną opuszczają swą kryjówkę, obiekt otwiera drzwi dla zwiedzających, prezentując cuda podziemnej architektury wodociągowej. Zalane czystą wodą wnętrz zbiornika, wygląda jak zaginiona katedra. Wiszący nad lustrem wody chodnik dla zwiedzających, ciągnie się pod imponującymi łukami z cegieł. W jednej z naw odkryta została kapsuła czasu. Pozostawiony przez budowniczych w butelce list dla przyszłych pokoleń, pochodzi z 1869 roku, można obejrzeć na wystawie w innym zbiorniku należącym do GSW - Starym Sobieskim.

Stary Sobieski

Znajdujący się na Górze Szubienicznej w gdańskim Wrzeszczu zbiornik, to kolejny przedwojenny obiekt na szlaku. Choć powstał ponad 100 lat temu, Stary Sobieski, do dziś pozostaje największym i zbudowanym z największym rozmachem podwodnym zbiornikiem wodnym w mieście. Zachwyca nie tylko wielkością, ale przede wszystkim architekturą. Przechodząc przez neoklasyczną frontową ścianę komory (jedyny element zbiornika znajdujący się na zewnątrz ukrytego pod ziemią zbiornika, trafiamy do zbudowanego z pierścieni labiryntu o imponujących swym rozmiarem korytarzach.