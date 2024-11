Gdańsk jako jedyne miasto w Polsce został nominowany do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez European Best Destinations i walczy o tytuł najpiękniejszego jarmarku bożonarodzeniowego w Europie. Głosować może każdy.

European Best Destinations to europejska organizacja turystyczna z siedzibą w Brukseli, powołana do promocji kultury i turystyki w Europie. Od kilkunastu lat organizuje głosowania na najlepszy kierunek podróży na kontynencie. Zimą z kolei wybierane jest miasto z najpiękniejszym świątecznym jarmarkiem.

Gdański jarmark ma szansę być najpiękniejszym w Europie

W zeszłym roku wśród nominowanych znalazł się Poznań, który ostatecznie uplasował się na czwartej pozycji.

Gdańsk w ścisłej czołówce był już dwa razy - w 2020 r. wylądował ostatecznie na trzeciej pozycji, a w 2022 r. jeszcze wyżej - na drugiej. Czy tendencja wzrostowa będzie zachowana i w tym roku gdański jarmark będzie numerem jeden w Europie? Wszystko w rękach głosujących.

Głosowanie będzie trwało od 20 do 27 listopada, a każdy może oddać jeden głos dziennie. Głosowanie jest anonimowe i nie wymaga rejestracji ani podawania żadnych danych. Strona głosowania na razie nie jest aktywna.

Na Facebooku utworzono już wydarzenie "Głosuję na Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku", do którego można dołączyć, żeby nie przegapić momentu głosowania.

- Chcemy wygrać ten konkurs. Cztery lata temu zajęliśmy trzecie miejsce, dwa lata temu drugie, więc ta gradacja wydaje się dość naturalna - teraz walczymy o pierwsze miejsce - mówi w rozmowie z WP Marcin Dajos, rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Gdańskich, które organizują jarmark w Gdańsku. - Ta nominacja pokazuje także, że nasz jarmark jest mocno rozpoznawalny, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Głównie na Wyspach Brytyjskich, w Skandynawii czy Niemczech.



[1/2] W 2023 r. jarmark przyciągnął 800 tys. osób Źródło zdjęć: © WP | Iwona Kołczańska

Wygrana świetną promocją dla Gdańska

Wysokie miejsce w rankingu jak magnes działa na turystów, co jest świetną promocją dla miasta. - Świąteczny jarmark w Gdańsku od lat zachwyca atmosferą, różnorodnością tradycyjnych produktów i atrakcji, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z kraju i zagranicy. Takie inicjatywy budują pozytywny wizerunek regionu, wzmacniają lokalną turystykę i przyczyniają się do rozwoju sektora hotelarskiego. Zachęcamy wszystkich do głosowania na Gdańsk i odwiedzenia tego magicznego jarmarku, by osobiście poczuć jego wyjątkowy klimat - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl.

Zeszłoroczny jarmark odwiedziło aż 800 tys. osób. Najwięcej z Polski, ale turyści zagraniczni z roku na rok stanowią coraz większy procent.

Polski jarmark doceniony w Europie © Adobe Stock

Specjalne połączenia lotnicze na jarmark

Marcin Dajos podkreśla, że uruchomione zostanie nawet specjalne połączenie z Wysp. Brytyjczycy, jak i Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii będą mieli jeszcze więcej możliwości, żeby dostać się do Gdańska.

Lotów między Wyspami a Polską nie brakuje, więc popyt musi być ogromny, skoro sezonowe, świąteczne połączenia do Gdańska uruchamia brytyjska linia lotnicza Jet2.com. Będą wykonywane dwa razy w tygodniu w przedświątecznym okresie od 29 listopada do 23 grudnia.

- Poinformowano nas o tym już na początku roku, więc była to wcześniej zaplanowana akcja - mówi Dajos. - Wynika to z tego, że dwa lata temu zajęliśmy wysokie, drugie miejsce, co odbiło się szerokim echem w całej Europie.

Co ciekawe, dwa lata temu najwięcej osób głosujących w tym konkursie pochodziło z Wielkiej Brytanii – prawie 33 proc. Jeśli w tym roku Polacy w kraju przyłożą się do głosowania, mamy więc ogromne szanse na wygraną.