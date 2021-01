Gdynia. Wybrał się na survival do lasu. Musiał wzywać pomoc

Survival - mężczyzna doznał urazu w okolicy Gdyni

- 8 stycznia 2021 r. około godz. 20 na telefon 112 zadzwonił mężczyzna przedstawiający się jako miłośnik survivalu, który prosił o pomoc. Poinformował, że znajduje się w lesie na terenie rezerwatu Strugi Cisowskiej. Dzień wcześniej uległ wypadkowi - wpadł do rzeczki i doznał urazu nogi, nie mógł wstać o własnych siłach. Z powodu wyziębienia organizmu tracił siły, co dodatkowo utrudniało mu powrót do domu - poinformowała Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Survival - poszkodowanego ewakuowano do ambulansu

Mężczyznę udało się odnaleźć w lesie w okolicy Łężyc jeszcze przed północą. Zbudował sobie prowizoryczny szałas, który miał chronić go przed deszczem i zimnem. Gdy ratownicy go odnaleźli, był w złym stanie. Nie miał sił, by pokonać trasę, w związku z czym został objęty opieką i ewakuowany ratowniczym quadem do ambulansu Państwowego Ratownictwa Medycznego, a następnie do szpitala. Następnego dnia był już w domu.