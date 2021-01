"Lodowe włosy". Niezwykłe zjawisko w Wigierskim Parku Narodowym

Zjawisko powstaje m.in. dzięki grzybom

Najważniejszym odkryciem badaczy było to, co dokładnie przyczynia się do powstawania "lodowych włosów". Są to trzy komponenty: wysoka wilgotność powietrza, temperatura poniżej zera i grzyb Exidiopsis effusa, czyli łojówka różowawa. Lód powstaje w wyniku spowolnienia przez grzyby procesu krystalizacji.