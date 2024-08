Gdzie najtaniej na last minute? Aktualny ranking najtańszych kierunków

- Obecnie miejsca w samolotach na wielu terminach do popularnych destynacji są na wyczerpaniu i czekanie do ostatniej chwili wiąże się dużym ryzykiem, że nie zdążymy złapać tego, na czym nam zależy. Nie oznacza to jednak, że znalezienie super okazji jest w tym sezonie niemożliwe - wyjaśnia Paulina Fras, menedżer produktu w Wakacje.pl. - Jednym z przykładów super ofert last minute zakupionych przez naszych klientów w tym miesiącu jest 4-gwiazdkowy, doskonale oceniany hotel na Rodos, na 7 dni, w all inclusive w cenie 1400 zł/osobę! - dodaje.