Gdzie spędzić niezapomniane wakacje nad Morzem Śródziemnym?

Sycylia to największa wyspa na Morzu Śródziemnym, która łączy w sobie urzekającą przyrodę, bogatą historię i pyszną kuchnię. Odwiedzając ją, możesz podziwiać malownicze wybrzeża, takie jak słynna Riviera dei Ciclopi, zwiedzać starożytne ruiny w Dolinie Świątyń czy delektować się lokalnym winem i oliwą. Sycylia to również doskonała baza wypadowa do odkrywania innych archipelagów, takich jak Wyspy Liparyjskie czy Pelagie.