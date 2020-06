Gdzie spędzić wakacje w górach w 2020 roku?

Trudna rzeczywistość ogólnoświatowej pandemii sprawiła, że dla wielu z nas plany wakacyjne stanęły pod znakiem zapytania. Jednak wiele wskazuje na to, że wakacje 2020 wcale nie muszą być odwołane, nawet jeśli mogą wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. W tym czasie szczególnie warto szukać takiego miejsca do odpoczynku, które zapewni nam nie tylko niezapomniane wrażenia i bajeczne widoki, ale i pełne bezpieczeństwo naszego zdrowia. Jeśli marzy ci się urlop w miejscu o spektakularnych górskich widokach, ze zdrowym czystym powietrzem i kameralną atmosferą, to nie znajdziesz lepszej destynacji niż Południowy Tyrol. Sprawdź, co oferuje ten najlepiej strzeżony sekret Włoch.

Gdzie na wczasy w górach w 2020? Poznaj włoski Południowy Tyrol

Południowy Tyrol/Südtirol to region Włoch, który pomimo nazwy tak naprawdę jest najbardziej wysunięty na północ. To, co jest wyróżnikiem tego miejsca, to wzajemne przenikanie i wzbogacanie się wielu różnych kultur oraz wpływów zarówno alpejskich, jak i śródziemnomorskich. Panujący tam pełen kontrastów styl życia to kompromis spontaniczności z niezawodnością oraz jedyne w swoim rodzaju połączenie bogatej kultury i onieśmielającej natury, a także alpejskiej atmosfery i włoskiego stylu życia – dolce vita. Skosztujesz tam pysznego włoskiego jedzenia, wybornego lokalnego wina i zaznasz czystej radości z bycia tu i teraz. Południowy Tyrol słynie z fenomenalnej gastronomii (aż 19 restauracji otrzymało łącznie 25 gwiazdek Michelin). Jego wielkim atutem są także regionalnie produkowane przysmaki.

Południowy Tyrol oferuje ponadto obłędne widoki monumentalnych Dolomitów – gór wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dzięki swoim niezwykłym, niemal baśniowym skalnym formacjom. To świetne miejsce nie tylko dla wytrawnych piechurów, ale i dla rodzin z dziećmi oraz osób, dla których najważniejszy jest odpoczynek. Dodatkowo relaksowi i regeneracji sprzyja piękna pogoda – aż 300 słonecznych dni w roku.

Aktywny urlop w Południowym Tyrolu – nie tylko górskie wędrówki

Co Południowy Tyrol oferuje latem spragnionym niezapomnianych wrażeń turystom? Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy wylegiwania się wśród pięknych okoliczności przyrody, jak i ci, którzy nie wyobrażają sobie odpoczynku innego niż związany z aktywnością fizyczną.

• Piesze wędrówki w Południowym Tyrolu

Południowy Tyrol to jedno z najwspanialszych miejsc na świecie na piesze wycieczki. Aż 16 000 km oznaczonych szlaków sprawia, że odkrywanie nowych zakątków nigdy się nam nie znudzi. Spacerować można nie tylko po typowo górskich szlakach, ale i wśród dolin, sadów, winnic, bajecznych jezior i zamków.

Wymagający piechurzy znajdą tu trudniejsze ścieżki i długodystansowe szlaki. Bardziej zahartowani alpiniści również mogą poczuć przypływ adrenaliny, mierząc się z jedną z via ferrata, czyli tzw. żelaznych dróg. Spokojniejsi turyści czy rodziny z dziećmi również bez problemu znajdą wiele prostszych, nie tak męczących czy wymagających tras bez znacznych wzniesień. Dzięki temu goście w każdym wieku i o różnych potrzebach mogą podziwiać zachwycające szczyty Dolomitów. Do tego na każdym szlaku znajdzie się miejsce, w którym będziecie mogli się zatrzymać i spróbować przepysznej kuchni. Bo czym byłyby wędrówki po Południowym Tyrolu bez typowych południowotyrolskich posiłków, takich jak Schlutzkrapfen (danie podobne do ravioli), wiele odmian pierogów czy Marende, typowo południowotyrolska przekąska składająca się z aromatycznego sera i wędzonej szynki z Południowego Tyrolu? Można się nimi rozkoszować podczas zasłużonego odpoczynku w jednej z alpejskich chat położonych wśród oryginalnie ukształtowanych górskich szczytów.

• Górskie trasy rowerowe z widokiem na Dolomity

Południowy Tyrol to wymarzone miejsce dla zapalonych rowerzystów. Wycieczki jednośladem wśród imponujących krajobrazów to wspomnienie, które pozostanie w twojej pamięci na zawsze. Strome górskie przełęcze, doliny z bujną roślinnością i trasy wyścigowe – znajdzie się tam coś dla każdego rowerzysty, niezależnie od tego, czy preferujesz spokojne, rodzinne przejażdżki, czy szalone eskapady. Przez region przebiega łącznie ponad 2000 górskich tras rowerowych, a dodatkowym ułatwieniem jest sieć pociągów i wyciągów, dostosowanych do transportu rowerów.

Najodważniejsi kolarze mogą spróbować wybrać się na Sellarondę – jest to blisko 60-kilometrowy szlak dookoła masywu Sella, popularny zimą wśród narciarzy, który jednak latem równie dobrze sprawdzi się właśnie na rowerze. Przejedziemy wówczas cztery przełęcze: Passo Pordoi, Passo Campolongo, Passo Gardena i Passo Sella. Trasa ta słynie ze swoich zapierających dech w piersi zakrętów, dziewiczej przyrody i panoramicznych krajobrazów.

Spokojne wczasy w górach? Zakochaj się w przepięknych Dolomitach

Kontrast łączący różne kultury znajduje odzwierciedlenie w tamtejszej kuchni – śródziemnomorska joie de vivre, czyli radość życia, przejawia się m.in. w wybornych przystawkach czy kawie o bogatym aromacie, podczas gdy na pobudzony górskim klimatem apetyt najlepszą odpowiedzią są tradycyjne alpejskie potrawy, takie jak knedle, makarony czy jabłkowe strudle, tzw. apfelstrudel, będące flagowym deserem regionu.

Warto szukać uciech dla podniebienia nie tylko w wyróżnionych gwiazdkami Michelin eleganckich lokalach, ale i w górskich chatach i alpejskich gospodarstwach agroturystycznych, oferujących autentyczną lokalną kuchnię, w tym wyborne wina.

Relaksowi sprzyja również niesamowite bogactwo natury, wśród której można szczególnie intensywnie doświadczyć poczucia wolności. W regionie znajduje się aż siedem parków przyrody oraz Park Narodowy Stilfser Joch. Oprócz typowo alpejskich widoków na góry i pastwiska, bez trudu napotkamy również te charakterystyczne bardziej dla regionów śródziemnomorskich – na rozległych dolinach nierzadko zobaczymy jabłonie, winorośle czy palmy. Wszystko to okraszone jest krystalicznie czystymi jeziorami (polecamy m.in. jezioro Kalterer See – najcieplejsze kąpielisko w Alpach) i urokliwymi wodospadami. Harmonijne krajobrazy sprzyjają odzyskaniu wewnętrznej równowagi i naładowaniu baterii na cały rok.

Zarówno aktywny, jak i całkiem leniwy dzień warto zakończyć po królewsku – zabiegami wellness przy użyciu lokalnych produktów, zawierających np. siano, wiórki sosnowe, wino czy jabłka. W Południowym Tyrolu nie brakuje zarówno hoteli oferujących usługi wellness, jak i typowych ośrodków skoncentrowanych na spa, które proponują tradycyjne metody korzystne dla zdrowia i całkowicie unikatowe dla tego regionu.

Dodatkowo miasto Merano/Meran znane jest ze swojego wyjątkowego mikroklimatu, co czyni je idealnym miejscem dla osób chcących podreperować siły i zdrowie. Skorzystasz tam chociażby z łaźni termalnych, urokliwie wtapiających się w bujny roślinny krajobraz.

Południowy Tyrol – bajeczny i bezpieczny wypoczynek

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze codzienne życie. Jednak miłośnicy podróżowania nie porzucili swoich marzeń o wyprawach i odkrywaniu kolejnych niesamowitych zakątków świata. Właśnie teraz, gdy większość z nas spędziła nawet kilka miesięcy niemal bez wychodzenia z domu, zmiana scenerii jest nam tak bardzo potrzebna.

Po wdrożeniu własnych środków ostrożności kurorty w Południowym Tyrolu robią wszystko, aby zapewnić swoim długo oczekiwanym gościom niezapomniane, a jednocześnie bezpieczne wakacje. Stworzono więcej osobistej przestrzeni dla każdego, tak aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego i aby każdy pobyt był dla turystów tak bezpieczny, jak to konieczne, a jednocześnie możliwie najbardziej beztroski.

Oprócz tego niektóre hotele oferują jogę w lesie, zorganizowaną w małych grupach. Dzięki temu każdy uczestnik będzie mógł wybrać dla siebie zakątek natury, w którym poćwiczy jogę w poczuciu całkowitej wolności i przestrzeni. Rozłożysz swoją matę w lesie, wśród igieł sosnowych, kory, kępek trawy i szyszek sosny, i zrelaksujesz się w otoczeniu zapachu przyrody. Joga stanie się jeszcze bardziej relaksująca: czysta przyjemność bez pośpiechu, w wyjątkowym miejscu. Niektóre restauracje zaś oferują możliwość wypożyczenia zestawu piknikowego. W koszyku, oprócz szklanych naczyń, wielorazowych sztućców, serwetek i worka na śmieci znajdziesz np. kawę w termosie, mleko, południowotyrolskie wyborne wino, tradycyjne południowotyrolskie przekąski czy świeże owoce.

Wśród rozległych krajobrazów Południowego Tyrolu odetchniesz pełną piersią, naładujesz akumulatory i nacieszysz się zmianą otoczenia po wypuszczeniu z zamknięcia we własnym domu. Świat się zmienił, ale mieszkańcy Południowego Tyrolu wciąż są tacy sami – gościnni, otwarci, troskliwi, pełni pasji i szacunku dla przyrody oraz zamiłowania do prostych, codziennych przyjemności.

Jak dotrzeć do Południowego Tyrolu?

Do Południowego Tyrolu najłatwiej jest dotrzeć samochodem trasą przez przełęcz Brennero na granicy Austrii i Włoch. Na podróż z Krakowa warto przeznaczyć około 11 godzin, a z Warszawy – ok. 15.

Na miejsce dostaniemy się również pociągiem. Musimy wówczas dostać się do Monachium lub Wiednia np. samolotem, pociągiem lub samochodem, i dalej kontynuować podróż pociągiem:

1.Monachium – Innsbruck – Brennero – Bolzano,

2.Wiedeń – Salzburg – Innsbruck – Brennero – Bolzano.

Jeśli zaś zaplanujemy lot samolotem, najbliższe Południowego Tyrolu lotniska znajdują się w Innsbrucku lub Weronie. Inne nieodległe lotniska znajdują się w Monachium, Wenecji, Treviso, Bergamo i Mediolanie.