Gigantyczna inwestycja na Śląsku. Pochłonie 160 mln zł

Gigantyczne pieniądze inwestowane w Park Śląski

W ciągu ostatnich pięciu lat kadencji samorządowej w Park Śląski zainwestowano już ok. 500 mln zł. Ale to nie koniec. To niezwykłe miejsce w Chorzowie otrzymało właśnie dotację w wysokości 112, 5 mln zł na projekt "Ekopark zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności", który wart jest 160 mln zł.