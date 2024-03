Górale się poddali. Kaszubi walczą. Pojechałam sprawdzić, czy jest o co

Wąski biały pas można zobaczyć dopiero z parkingu. Wyraźnie odcina się od trawiastych lekko błotnistych stoków. O grubości pokrywy raczej nie ma co mówić - jest mocno znikoma. Ale jest. Działa też wypożyczalnia sprzętu, wyciąg chodzi i są nawet narciarze. Dokładnie trzech! Nie wierzę, że to się może kalkulować. Pytam o to właściciela ośrodka Ireneusza Koszałkę. - Pewnie, że się nie opłaca, już od ładnych kilku tygodni przy takich warunkach to się nie może kalkulować, ale my zawsze staramy się być czynni jak najdłużej. Robimy to nie dla pieniędzy, tylko dla idei. W ubiegłym roku udało nam się pracować do 9 kwietnia, w tym roku to się raczej nie uda, ale mamy nadzieję, że do końca marca będziemy mogli jeszcze dawać narciarzom trochę radości z ostatnich, wiosennych zjazdów - tłumaczy w rozmowie z WP.