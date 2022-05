Gratka dla fanów Moulin Rouge i nie tylko. To wyjątkowa okazja

Moulin Rouge to jeden z symboli Paryża

Moulin Rouge leży w dzielnicy czerwonych latarni, w dystrykcie Montmartre nazywanym najbardziej "paryską" ze wszystkich części Paryża. Co ciekawe, stał on się oficjalnie jednym z okręgów Paryża dopiero w 1860 roku, ale z miejsca podbiło serca paryskiej cyganerii. To tam swoje dzieła tworzyli, m.in. Picasso, Renoir czy Monet.