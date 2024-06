Grecka wyspa ma problem. "Nawet turyści narzekają"

Grecja to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków europejskich. W 2023 r. kraj ten odwiedziło ok. 33 mln turystów. Jak poinformował w raporcie grecki rzecznik praw obywatelskich, to aż o pięć mln gości więcej niż rok wcześniej. Część z nich wybrała się na malowniczą wyspę Santorini.