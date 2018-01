Greckie Hersonissos zachwyci nawet najbardziej wymagających. Idealny wypoczynek gwarantowany

Hersonissos leży w północnej części Krety. Kiedyś miejscowość ta była portem, teraz przyciąga swoim urokiem, pięknymi widokami i perfekcyjnymi warunkami do wypoczynku. Tętniąca życiem, porywająca, ale jednocześnie relaksująca i otoczona naturą. Hersonissos to doskonała destynacja twoich następnych wakacji.

Niepowtarzalne kreteńskie widoki zapadną ci w pamięć (Shutterstock.com)

KRETA TO IDEALNY CEL PODRÓŻY

Połączenie klimatu afrykańskiego, kontynentalnego i śródziemnomorskiego to idealna mieszanka, która tworzy jeden z najzdrowyszych klimatów w Europie. Na wybrzeżach prawie nigdy nie pada, a słońce świeci na wyspie przez cały rok. To perfekcyjne warunki sprzyjające relaksowi, kąpielom słonecznym i wodnym oraz fascynującym wędrówkom po niesamowitym terenie. Ta największa grecka wyspa charakteryzuje się gdzieniegdzie poprzecinanym wąwozami, górzystym krajobrazem, łączącym się z lazurowym morzem. Taka mieszanina zapewnia wspaniałe widoki i ekscytujące wędrówki dla tych, którzy chcą poznać dziką naturę wyspy. To popularna wakacyjna destynacja, która nigdy nie zawodzi. Pogoda, ludzie i warunki sprawiają, że kiedy raz odwiedzisz Kretę, zakochasz się w niej od pierwszego wejrzenia.

HERSONISSOS ZACHWYCA

Około 25 kilometrów od stolicy Krety leży Hersonissos. Nazwa miasteczka w języku greckim oznacza "półwysep". To turystyczne miejsce, w którym nie zabraknie niczego, na co możesz mieć ochotę, będąc na wakacjach. Piękna, wielokilometrowa promenada, której przejście zajmuje mniej więcej godzinę, jest idealna na codzienny spacer. Kramiki i stragany pełne nadzwyczajnych pamiątek tak ci się spodobają, że do domu przywieziesz ze sobą wiele pamiątek i podarunków dla najbliższych. W niekończących się restauracjach skosztujesz greckiej kuchni, a wszechobecna muzyka i śpiewy wprawią cię w doskonały humor. Zadbane plaże i ciepła woda Morza Kreteńskiego kuszą aktywnym wypoczynkiem i namawiają do próby swoich sił w przeróżnych sportach wodnych. Turyści, którzy przybywają tu z różnych stron świata będą zadowoleni wycieczką, bez względu na zainteresowania czy atrakcje, których oczekują. Znajdziemy tu bowiem sklepy z luksusowymi markami, a niedaleko ulicznego sprzedawcę, który zachęci do spróbowania tutejszych specjałów. W miasteczku znajdziemy także aż dwa parki wodne, do których warto się wybrać - Acqua Plus i Star Beach. Po całym dniu wrażeń otwórz się na nocne życie w Hersonissos. Miłośnicy muzyki i tańca będą zachwyceni ilością klubów i plażowych barów, które tętnią życiem do białego rana. Po całodziennych wrażeniach w pełnym słońcu nie ma nic przyjemniejszego, niż chłodny drink i świetna zabawa. Jeśli chcesz spędzić kilka dni w cudownym, pełnym słońca miejscu, zdecyduj się na wakacje w Hersonissos.

KORZYSTNE OFERTY

Baza hotelowa w Hersonissos jest bardzo zróżnicowana. W zależności od potrzeb, z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. Wybraliśmy propozycje, które najbardziej nam się spodobały i są obietnicą perfekcyjnych wakacji.

Miłośnicy wypoczynku w tętniącym sercu miasta zachwycą się hotelem Hersonissos Blue, który leży 50 metrów od pięknej, piaszczystej plaży. To centrum dużego kurortu, w którym nie sposób się nudzić. Wiele przygotowanych dla gości atrakcji sprawi, że po powrocie będziesz miał co opowiadać. Wizyta w hotelu opiera się na zasadzie all inclusive, która zapewni komfort wypoczynku, na przykład w kwestii wyżywienia. Przyhotelowy basen, przy którym bezpłatnie powylegujesz się na leżakach to doskonałe miejsce na zabawę i wyciszenie się.

Równie blisko plaży znajduje się zachwycający, nowoczesny hotel Harma Boutique, który posiada 4 gwiazdki. Taras słoneczny i zadaszona część przy basenie to wygodne miejsca umożliwiające różne rodzaje relaksu. Aby dojść do plaży, masz do pokonania jedynie 50 metrów. Tak komfortowa lokalizacja spodoba się tym podróżnikom, którzy cenią komfort i wygodę.

W samym centrum miasta znajduje się hotel Pela Maria, który od plaży dzieli jedynie 40 metrów. Te kilka kroków do zachwycającego widoku jest zdecydowaną zaletą tego wyboru. Jeśli zależy ci na spokojnym relaksie niedaleko ekscytujących atrakcji, ta oferta jest dla ciebie idealna.

