Gwiazdozbiór wyjątkowych miejsc. Odkryj szlak Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach

I choć Kopernika najbardziej znamy z jego dokonań na polu astronomii, to był on człowiekiem o wszechstronnych talentach, m.in. ekonomistą, dyplomatą, lekarzem i kartografem. Swój geniusz rozwijał i wykorzystywał także, administrując dobrami kapituły warmińskiej. Z jej ramienia zajmował się m.in. lokowaniem nowych osadników, przygotowaniem olsztyńskiego zamku do obrony przed atakiem Krzyżaków czy odbudową regionu po zniszczeniach wojennych. Od 1525 r. odpowiadał za pertraktacje z Prusami Książęcymi.