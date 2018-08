Hasztag #wakacje. Czyli gdzie odpoczywają Polacy

W czerwcu i lipcu tego roku na Instagramie opublikowano ponad 83 tys. zdjęć z hasztagiem #wakacje. Redakcja serwisu BiQdata sprawdziła, które miejsca są najchętniej fotografowane przez Polaków na urlopie. Niektóre z nich są mogą zaskakiwać.

Do przeprowadzenia badania wybrano hasztag #wakacje , ponieważ jest to najpopularniejsze polskie słowo kojarzące się z wypoczynkiem - użyto go łącznie ponad 2 mln razy . Poza tym słowo to nie występuje w żadnym innym języku. Jest dużo bardziej popularne niż #urlop , którym według zespołu BiQdaty zostało oznaczonych ok. 470 tys. zdjęć oraz #wypoczynek (86 tys. zdjęć). Pominięto także hasztag #holidays z wynikiem ponad 47 mln zdjęć.

Dokąd jeżdżą Polacy?

Hasztag #wakacje zagranicą

"Najgorętsze" atrakcyjnie europejskie miejsca wypoczynkowe to m. in. prawie całe wybrzeże Chorwacji, greckie Korfu, Zakinthos, Ateny, Kreta i Rodos. W Bułgarii są to Złote Piaski i Burgas, we Włoszech m. in. Wenecja, Werona, Mediolan, Palermo czy Katania. BiQdata informuje też o zaskakującym braku aktywności polskich instagramowiczów w kontynentalnych częściach Francji i Hiszpanii. W Ameryce Północnej są to najbardziej "filmowe” miejsca, takie jak Las Vegas czy Los Angeles, w Ameryce Środkowej i Południowej są to Meksyk, Dominikana i Jamajka. W Afryce hasztag #wakacje najczęściej pojawia się w Maroko, Tunezji i Egipcie. Polacy odpoczywają także w Izraelu - Tel Awiwie i Jerozolimie - oraz Gruzji czy Alanyi.