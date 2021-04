Hiszpania. Liczba zakażeń znów na poziomie "wysokiego ryzyka"

Madryt przoduje pod względem liczby przyjętych szczepionek

Zgodnie z komunikatem resortu zdrowia do czwartkowego wieczora udało się zaszczepić dwiema dawkami szczepionki przeciw COViD-19 niemal 2,8 mln osób. Łącznie do szczepień wykorzystano 8,3 mln dawek, czyli 86 proc. wszystkich dostarczonych do tej pory do Hiszpanii.