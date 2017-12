Hiszpania mniej znana. Gdzie warto zboczyć poza utarty szlak?

Andaluzja kojarzy się z białymi miasteczkami, Kastylia z tętniącym życiem Madrytem, a Katalonia z Barceloną i pięknymi plażami. Ale Hiszpania ma do zaoferowania znacznie więcej. Poznaj nieodkryte regiony Asturii, Galicji, Kantabrii i Nawarry.

Asturię, Galicję, Kantabrię i Nawarrę nazywa się "zieloną Hiszpanią ". Chociaż dni deszczowych jest tu więcej niż w pozostałych regionach, nieodkryte skarby rekompensują kapryśną pogodę. Co czeka na wymagających podróżników na północy tego kraju?

Właśnie w Asturii mieści się magiczne Oviedo, unieśmiertelnione w filmie "Vicky Cristina BarcelonaBarcelona" Woody'ego Allena. "To miasteczko jak z bajki", zachwycił się reżyser. Centralnym punktem Oviedo, które wygląda jak wyjęte z innej epoki, jest gotycka katedra. Spragnieni powiewu historii turyści odnajdą się także w Cangas de Onís u wejścia do Picos de Europa Natural Park. To właśnie tu rozpoczęła się rekonkwista.