Hodowla pstrągów w sercu Ojcowa. Wyjątkowe miejsce prowadzone z pasją

Już wtedy wodę do stawów doprowadzano kanałem zwanym młynówką, który do dziś płynie przez Ojcowski Park Narodowy. I chociaż podczas II wojny światowej hodowla nadal bardzo dobrze prosperowała, to po jej zakończeniu i upaństwowieniu dóbr należących do rodu Czartoryskich, gospodarstwo powoli podupadało. Zmieniło się to dopiero siedem lat temu za sprawą Magdaleny Węgiel i Agnieszki Sendor – matki i córki, które chciały żyć bliżej przyrody, ale też uratować zapomniane miejsce w sercu turystycznej perełki i tym samym promować (nie tylko kulinarne) bogactwo Ojcowa oraz całej Małopolski.