Tych miejsc nie możesz ominąć. Oto nasze topowe kierunki na 2022 rok

I jeśli tylko obostrzenia pozwolą, to polecę do Nowego Jorku. Na lotnisku wezmę głęboki wdech i wydech, a potem zacznę realizować po kolei listę zadań do wykonania. Wypiję litry kawy, zjem tony sernika i burgerów, poszwendam się po Central Parku, wstąpię do Muzeum Historii Naturalnej (jego nigdy dość!). Gdy już się nachodzę, to wypożyczę łyżwy, by pojeździć pod Rockefeller Center, wyskoczę też potańczyć gdzieś na Harlemie i pójdę na Broadway, bo ostatnio nie zdążyłam... Zrobię dla was kilka fotek zabieganych Amerykanów z tonami zakupów świątecznych, a potem pojadę na przedmieścia, by nacieszyć oczy kolorowo ozdobionymi domami.