Hotel tylko dla kobiet. Został otwarty na Majorce

W kurorcie Porto Cristo na Majorce zaczął funkcjonować nowy hotel. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że nie każdy może być gościem tego miejsca. Do czterogwiazdkowego hotelu Som Dona mogą bowiem przyjechać tylko kobiety.

39 pokoi urządzono specjalnie z myślą o paniach. Profesjonalne suszarki, prostownice do włosów, duże lustra łazienkowe, na których nie osadza się para wodna, organizery szaf ze specjalnym miejscem na biżuterię, wieszaki na delikatne ubrania czy ręczniki do demakijażu. To tylko niektóre z udogodnień, jakie czekają urlopowiczki.