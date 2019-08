Barcelona. Kobiety mogą pływać topless na publicznych basenach

Czy dyskryminacją jest zmuszanie kobiet do zakrywania piersi na publicznym basenie? Tak uznała grupa aktywistów z Barcelony, którzy zainterweniowali u władz miasta. Udało im się osiągnąć zamierzony cel.

W tej sprawie do tej pory każdy z basenów miejskich miał własne przepisy. Jedne kąpieliska nie ograniczały kobiet zupełnie i pozwalały im chodzić topless do woli, inne zaś zezwalały na to jedynie na terenie solarium. Jednak aktywiści z grupy Mugrons Lliures (z katalońskiego – Wolne Sutki) odkryli pewne nieścisłości w miejskim prawie.