Hotel w slumsach Bombaju w ogniu krytyki. "Ludzi traktują jak zwierzęta w zoo"

Miał gwarantować "autentyczne" doświadczenie życia w slumsach i uwrażliwiać turystów na trudną sytuację mieszkańców Bombaju. Krytycy są oburzeni. Twierdzą, że Slum Homestay Mumbay to nic innego jak rażący przykład "turystyki biedy".

By spędzić noc w slumsach Bombaju, wystarczy 2000 rupii (ok. 104 zł). W tej cenie turyści mają zapewnione "atrakcje" w postaci m.in. dzielenia mieszkania z 14 zamieszkującymi je osobami oraz dostępu do wspólnej toalety, z której korzysta ok. 50 wieloosobowych rodzin.