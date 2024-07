Hotelarzom kończy się czas. Mogą zapłacić kary

Chociaż właściciele obiektów noclegowych zdają sobie sprawę z tego, jakimi karami mogą zostać obciążeni w przypadku braku dostosowań, to wielu z nich wciąż nie wie, co konkretnie mają zrobić. Hotelarze nie mają jasnych wytycznych dotyczących tego, co będzie podlegać kontroli i jak sprawdzać pokrewieństwo gości z małoletnimi. Czas nieubłaganie mija, a kary będą bardzo dotkliwe. Zapowiedziano, że mogą one wynieść nawet 30 tys. zł.