Poważne zagrożenie na europejskiej wyspie. Władze ewakuowały turystów

Ciepła, a wręcz upalna zima i wiosna oraz prognozowane temperatury pod koniec lipca do 35 st. C spowodowały, że w lasach może w każdej chwili dojść do groźnego pożaru. Władze podejmują z wyprzedzeniem działania prewencyjne po niespotykanym od 40 lat gigantycznym pożarze lasu, który latem 2023 r. wybuchł na Teneryfie. Ogień objął wówczas 50 km obwodu.