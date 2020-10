IATA: ryzyko zarażenia koronawirusem w samolocie niewielkie. 44 przypadki na 1,2 miliarda podróżnych

Niskie ryzyko zakażenia w samolocie - jeden przypadek na 27 milionów

- Ryzyko zarażenia się COVID-19 na pokładzie wydaje się bardzo niskie. Przy zaledwie 44 zidentyfikowanych przypadkach zarażenia koronawirusem podczas lotu przy 1,2 miliarda podróżnych, jest to jeden przypadek na 27 milionów podróżnych - powiedział dr David Powell, doradca medyczny IATA.

- Zdajemy sobie sprawę, że może to być niedoszacowane, ale nawet gdyby 90 proc. przypadków nie zostało zgłoszonych, byłby to jeden przypadek na 2,7 miliona podróżnych. Uważamy, że te liczby są niezwykle uspokajające. Co więcej, zdecydowana większość opublikowanych przypadków miała miejsce zanim wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust podczas lotu - dodał Powell.