Ibiza vs. Netflix. Trwa spór o film

Władze hiszpańskiej wyspy rozważają pozew przeciwko Netflixowi. Poszło o film komediowy pt. "Ibiza", w którym to niewielkie terytorium na Morzu Śródziemnym przedstawiono w negatywnym świetle.

Zafałszowano obraz wyspy

Produkcja odbywała się w Barcelonie i Chorwacji – w miejscach, które "udawały" hiszpańską wyspę . To rzecz zupełnie normalna w branży filmowej. Jednak główny urząd ds. turystyki na Ibizie uważa, że twórcy przekroczyli granicę – obraz jest zafałszowany, a kultura czy nawet muzyka nie odzwierciedlają rzeczywistości. Lokalnym władzom nie podoba się też, że producenci nabijają się z ich niewielkiego terytorium. Dlatego planują podać Netflix do sądu.

Fabuła filmu komediowego "Ibiza" opiera się na 20-kilkulatce Harper, która wraz z przyjaciółkami udaje się na wakacje. Tam w oko wpada jej przystojny DJ. Dziewczyna postanawia ponownie polecieć na Ibizę, by znów się z nim spotkać. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun filmu.

Ibiza, będąca częścią Balearów, to jedno z najpopularniejszych miejsc w Europie dla osób, które szukają zarówno odpoczynku, jak i rozrywki podczas urlopu. Ściągają tu imprezowicze z całego świata, by w różnych klubach i na plaży bawić się do białego rana.