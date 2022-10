Instruktor nurkowania zginął podczas lekcji. Butla eksplodowała mu w rękach

Drugi wypadek z butlą do nurkowania w październiku

To nie pierwszy wypadek związany z eksplozją butli do nurkowania w tym miesiącu. 5 października 36-letni mężczyzna stracił nogę w sklepie z akcesoriami do nurkowania w Geelong, niedaleko Melbourne w Australii. Do zdarzenia doszło podczas napełniania butli. Eksplozja wybiła okna budynku, a służby opatrywały mężczyznę na miejscu przez ponad godzinę, zanim mógł zostać przewieziony do szpitala.