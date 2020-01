Internauci zastanawiają się, gdzie jest śnieg. Porównania zalały media społecznościowe

"Nie pamiętam kiedy ostatni raz w styczniu było tak mało śniegu w Karkonoszach" - napisał na Facebooku fotograf Karol Nienartowicz. Wstawił zdjęcia z tego samego miejsca dziś i sprzed roku. Różnica widoczna jest gołym okiem.

"To samo w Norwegii, wróciłem właśnie z gór Trollheimen - liczyłem na zamrożone wodospady, dostałem +6 st. C i w twarz... i ze zdjęciami przez to licho" - skomentował Adrian, a Agnieszka dodała: "Na Islandii podobnie. Co kilka dni odwilż. Do połowy grudnia jedyny "śnieg" jaki widzieliśmy w Keflaviku to grad,który spadł w kilka minut i zamarzł na dwa dni. Ale za to mamy sztorm za sztormem więc domyślamy się że nadeszła zima".