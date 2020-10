Izrael. Turyści mogą zostawić notkę w Ścianie Płaczu bez wychodzenia z domu

Zdecydowana większość turystów, przybywających do Jerozolimy, odwiedza Ścianę Płaczu. Wielu decyduje się na pozostawienie w szczelinach muru karteczki z modlitwami. Robią to nie tylko Żydzi, ale też przybywający z różnych zakątków świata wyznawcy innych religii. To miejsce, przesiąknięte duchowością, dostępne jest dla wszystkich.