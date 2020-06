Jak waluta obowiązuje w Turcji i czy należy ją zabierać w podróż do tego kraju? Jaki jest średni kurs liry tureckiej?

Turcja to popularny kierunek wśród turystów, a wielu z nich zastanawia się jaką walutą można tam płacić. Czy ze względu na to, że formalnie Turcja nie leży w Europie, można płacić tam euro? Czy w kurortach turystycznych przyjmują dolary? A może lepiej zaopatrzyć się w walutę turecką? Jaki jest kurs liry tureckiej?

Turcja – waluta. Jaka waluta obowiązuje w Turcji?

Od 2005 roku walutą obowiązującą w Turcji jest lira turecka, oznaczana w skrócie jako LRY. Waluta ta dzieli się na 100 podjednostek zwanych kuruszami. Co ciekawe, ta lira turecka to również jednostka monetarna obowiązująca na Cyprze Północnym, który jest wspierany gospodarczo i uznawany jako odrębne państwo jedynie przez Turcję.

Turcja – waluta. Interesująca historia waluty tureckiej

Poruszając temat waluty tureckiej, nie sposób wspomnieć o jej burzliwej historii. Historia liry tureckiej sięga bowiem połowy XIX wieku. Jeszcze za czasów Imperium Osmańskiego, waluta ta została wprowadzona, by zastąpić silnie tracące na wartości kurusze, które aktualnie stanowią podjednostkę tureckiej liry (100 kuruszów to 1 lira). Jeszcze w XIX wieku wartość waluty określano za pomocą metali szlachetnych. Przyjęto, że jedna turecka lira warta była ponad 6,5 grama złota lub prawie 100 gramów srebra. Przelicznik ten obowiązywał przez niemal 50 lat, aż do wybuchu I Wojny Światowej. XX wiek był dla liry tureckiej bardzo burzliwy i wraz z jego upływem waluta ta traciła na wartości. W latach 60-tych wartość 1 dolara amerykańskiego wynosiła 9 lir tureckich, 20 lat później – już 10 razy tyle, w latach 90-tych za 1 dolar należało wydać ponad 100 000 lir tureckich, a w roku 2004 aż 1 350 000 LT. Co ciekawe tę rekordową inflację zanotowano w Księdze Rekordów Guinnessa, uznając lirę turecką za najmniej wartą walutę na świecie.

W 2005 roku przeprowadzono denominację waluty tureckiej, polegającej na usunięciu 6 zer i wprowadzono tzw. nową lirę turecką, oznaczoną kodem TRL. W 2009 roku usunięto przymiotnik „nowa”, powracając tym samym do tradycyjnej nazwy „lira turecka”, oznaczonej tym razem kodem TRY.

Getty Images Turcja. Wszystko o walucie

Turcja – waluta. Jaką walutę zabrać wybierając się w podróż do Turcji?

Pomimo że Turcja to popularna destynacja turystów nie tylko Europy, ale z całego świata, podróżujący mają niemały problem z tym, jaką zabrać do tego kraju walutę. Wiadome jest, że na terenie całej Europy można płacić w euro, jednakże Turcja pod względem geograficznym zaliczana jest do Azji Mniejszej, ale jej 3% terytorium położone jest w Europie. Jaką więc walutę zabrać do Turcji? Czy jest możliwość płatności w euro, czy lepiej zabrać ze sobą dolary?

Okazuje się, że nie jest to problem, ponieważ w większości miejsc w Turcji można płacić każdą walutą. To kraj nastawiony na turystykę i chociaż w sklepach ceny podawane są lirach, w niemal każdym miejscu turystycznym można zapłacić w euro lub dolarach. Co więcej, w największych kurortach hotelowych nie ma możliwości płatności tureckimi lirami, płatność przyjmowana jest wyłącznie w tych najpopularniejszych walutach. Problem może pojawić się w mniejszych miejscowościach, w których lokalni sklepikarze dla odmiany nie zawsze chcą przyjmować innej waluty niż krajowa. Z wymianą euro lub dolara na liry nie ma jednak problemu, ponieważ kantory znajdują się w każdej miejscowości. Co ważne,dużo bardziej opłaca się zakup tureckiej waluty w bankach, gdzie jej kurs jest dużo korzystniejszy niż w popularnych doviz (tureckich kantorach).

Zaopatrzenie w popularne waluty, takie jak dolar lub euro jest szczególnie ważne w kontekście turystów z Polski. Nie każdy kantor przyjmuje walutę polską, wobec czego Polacy mogą mieć problem z wymienieniem polskiego złotego na tureckie liry. Jeżeli turyści decydują się na płatność w tureckiej walucie, dla bezpieczeństwa powinni zakupić ją w Polsce.

Jaki jest średni kurs waluty Turcji?

Od kilku lat ponownie odnotowuje się tendencję spadkową wartości waluty tureckiej.W 2020 roku średni kurs 1 liry tureckiej (TRY) wynosi 60 gr.W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano znaczny spadek, ponieważ w 2019 roku wynosił on 70 gr, a w 2012 roku – aż 1,85 zł.

Getty Images Turcja. Ile kosztują produkty w Turcji?

Turcja – waluta. Jakie są ceny produktów spożywczych w Turcji?

Drugim najczęściej zadawanym pytaniem osób, które chcą wyjechać do Turcji, jest to, ile pieniędzy wziąć ze sobą do tego kraju. Poniżej zamieszczono wykaz cen wybranych produktów spożywczych w Turcji.

- Chleb – 2,50 TRY

- Woda (1,5 l) – 2 TRY

- Jajka (10 szt.) – 9 TRY

- Herbata (250 g) – 5 TRY

- Kebab z baraniną – 8 TRY

- Arbuz – 1 TRY

- Sok pomarańczowy - 5 TRY

- Biały ser (500 g) – 10 TRY

- Piwo (puszka) – 8 TRY

- Tabliczka czekolady – 3 TRY