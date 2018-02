Jasna Chopok, czyli po alpejskiej stronie Tatr

Ferie już ruszyły. Narciarze i snowboardziści przeglądają i czyszczą sprzęt oraz uzupełniają w nim braki. Jeśli nie dokonaliście jeszcze wyboru terenów do jazdy, to najwyższy czas! Nasza propozycja to Jasna - największy ośrodek sportów zimowych na Słowacji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Większość z działających tu 30 kolejek i wyciągów to urządzenia nie tylko nowe, ale i bardzo nowoczesne (Wojciech Majeran)

Nowoczesny ośrodek

Leżąca w górnej części przepięknej Doliny Demianowskiej, otoczona wysokimi górami, Jasna jest idealnym miejscem na spędzenie aktywnego urlopu. Bez wątpienia magnesem ściągającym tu turystów, z których prawie jedną trzecią stanowią Polacy, są znakomite tereny do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Północne i południowe stoki Chopoka zostały wręcz stworzone przez naturę do tego, by stanowić arenę białego szaleństwa.

Większość z działających tu 30 kolejek i wyciągów to urządzenia nie tylko nowe, ale i bardzo nowoczesne, na czele z pięknym i funkcjonalnym Funitelem, który zapewnia łączność między północnymi i południowymi stokami, nawet przy niezbyt korzystnej pogodzie. Z ponad 49 km tras zjazdowych, jakie mają tu do dyspozycji narciarze, 29 km może być sztucznie naśnieżanych, dzięki czemu jest to praktycznie jedyny ośrodek w tej części Europy, który daje gwarancję śniegu.

Wojciech Majeran Podziel się

Możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu nie ograniczają się tu tylko do tradycyjnego narciarstwa. Formą aktywności zdobywającą sobie coraz więcej zwolenników jest narciarstwo biegowe. Natomiast idealną aktywnością angażującą całą rodzinę jest jazda na sankach. Wieczorny zjazd na sankach zapada w pamięć na długi czas. Sanki można wypożyczyć na miejscu, a jazda odbywa się każdego wieczoru, między 18 a 21.

Więcej adrenaliny poza trasami

Każdy może spróbować zjechać w dół na sprzęcie, który o wiele bardziej podnosi adrenalinę. Skifox to idealne połączenie nart i sanek. Z kolei snowbike przypomina rower, tyle tylko, że zamiast kół ma małe narty. Snowscoot to natomiast zestawienie BMX-a ze snowboardem. Jazdy na tym urządzeniu można spróbować bez jakiegokolwiek doświadczenia w szusowaniu lub snowboardingu. Przy głównym parkingu w Jasnej działa też lodowisko, oświetlone wieczorem.

Jasna to miejsce, w którym swoje pasje realizować mogą także bardziej ambitni narciarze. Jest to najlepszy w tej części Europy teren dla miłośników freeride’u. Co ważne – jazda w nietkniętym ludzką nogą ani ratrakiem puchu jest tu legalna – oczywiście, w wyznaczonych do tego celu strefach. W tym roku nowością dla narciarzy jest specjalnie przygotowany przewodnik, który można pobrać w PDF-ie ze strony ośrodka Jasna na FreerideCentrum.

W Jasnej znakomite miejsce dla siebie znajdą także miłośnicy jazdy freestyle’owej, a to za sprawą doskonale przygotowanego i ciekawego DC Snow Park Jasna, znajdującego się w górnej części Otupnego, przy górnej stacji gondolki Grand Jet. Pierwsza część oferuje 3 platformy do jibbingu z 6 przeszkodami o różnym stopniu trudności. Poza przeskokami, jibbingiem można oczywiście zjechać bokiem. Czeka tu przeszkoda, jakiej nie ma w żadnym innym snowparku na Słowacji – wzdłużnie osadzony wallride. Zamknięcie parku aktualnie stanowi drewniany bal ustawiony poprzecznie, który wykorzystują mniej doświadczeni riderzy.

Wojciech Majeran Podziel się

Warto też spróbować swoich sił na symulatorze swobodnego spadania Super Fly. Jest to ogromny pionowy tunel z okrągłą szklaną komorą lotu o średnicy 4,3 m i całkowitej wysokości ponad 17 m (wysokości 4-piętrowego bloku), pozwalający doświadczyć, jak to jest, kiedy wiatr wieje z prędkością około 270 km na godzinę. Potężne dysze wytwarzają ciąg powietrza, który niczym ogromny odkurzacz zasysa powietrze od góry. Prędkość sztucznych podmuchów można regulować, co stwarza bardzo dobre warunki do treningu. Wszystko odbywa się ze 100-proc. gwarancją bezpieczeństwa, co sprawia, że jest to świetna zabawa dla każdej zdrowej osoby w wieku od 6 do 100 lat!

Relaks na świeżym powietrzu

Otoczenie Doliny Demianowskiej jest również idealnym miejscem do urządzania krótszych lub dłuższych (w zależności od kondycji i doświadczenia) wycieczek górskich. W górskich wycieczkach można także wykorzystać rakiety śnieżne, które ułatwiają poruszanie się w głębokim śniegu i pozwalają dotrzeć do miejsc niedostępnych zwykłym turystom, nierzadko znajdujących się zaledwie kilkadziesiąt metrów obok nartostrad. Wycieczki można odbywać z przewodnikiem – krótsze zajmują ok. 3 godz., natomiast dłuższe tury trwają 5 i więcej godzin marszu.

A na koniec, po tych wszystkich szaleństwach na śniegu, można odpocząć i zrelaksować się w Aquaparku Tatralandia, do którego kursują specjalne skibusy.

Wybierając się do Jasnej, warto pamiętać o założeniu karty GoPass, która wiele ułatwi podczas aktywnego wypoczynku.