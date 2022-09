Najbardziej krytykowane miasto w Polsce. "W sezonie nie da się tu żyć"

Oczywiście zgadzam się, że kicz, który opanował Zakopane jest dominujący i to wcześniej też było, ale mniej się rzucało w oczy. Teraz pod Tatrami mamy Muzeum Szczęścia czy Muzeum Figur Stalowych. Ale one nie powstały, żeby przyciągnąć ludzi do Zakopanego. One powstały, żeby wypełnić chęć bycia wśród tego kiczu. To jest odpowiedź na zamówienie społeczne. To nie Zakopane kształtuje upodobania ludzi, tylko one im ulega. A dlaczego miałoby nie ulegać?