Jedliście kiedyś rzeżuchę? "Całe życie was oszukiwano"

Rzeżucha jest popularnym dodatkiem m.in. do kanapek, szczególnie wiosną. Jednak jak tłumaczą Lasy Państwowe, możliwe, że większość z nas żyje w błędzie. "Jedliście kiedyś rzeżuchę? Otóż prawdopodobnie... nie, bo całe życie Was oszukiwano!" - piszą leśnicy. To, co wysiewamy na watę lub do siewników, a później zjadamy w postaci kiełków tak naprawdę nazywa się Pieprzyca siewna (Lepidium sativum).