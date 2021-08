Jedno z najbardziej magicznych miejsc w Europie. Cała wioska znalazła się pod wodą

To jedno z miejsc, których uroku nie są w stanie oddać najlepsze zdjęcia. Lago di Resia/Reschensee to wyjątkowy zakątek Południowego Tyrolu we Włoszech - stąd też nazwa w dwóch językach - włoskim i niemieckim. Znajduje się tuż przy granicy z Austrią - warto tu więc zajechać podczas wypoczynku po austriackiej stronie Tyrolu lub po drodze na południe - nad włoskie wybrzeże.