Wakacje 2021. Magiczne miejsca w północnych Włoszech

Dla wielu prawdziwe Włochy rozpoczynają się na południe od Rzymu. Być może. Moje miejsce na ziemi to Północ Italii. Pandemia pokrzyżowała mi plany wyjazdu w 2020 roku, zamierzam to nadrobić w wakacje 2021.

Pierwsze miejsce, które odwiedziłam we Włoszech równo 10 lat temu to Lombardia. Tanie loty do Bergamo stały się przepustką do zwiedzenia sporej części północnych Włoch – od Ligurii po Veneto. Najpierw po studencku z przyjaciółką, śpiąc za darmo na czyichś kanapach w ramach Couchsurfingu, ostatnio już inaczej - z mężem i dwoma ciekawskimi świata maluchami.

W międzyczasie zakochałam się od pierwszego wejrzenia w Wybrzeżu Amalfitańskim, zachwyciłam rajską Capri czy sycylijską Taorminą, ale wciąż największy sentyment mam do północnej części Italii. Gdy kupuję bilet w inną część Włoch czy Europy, mam zawsze chwilę zawahania. Może jednak lepiej Bergamo? Północna Italia kryje wciąż tyle pięknych miejsc, na odwiedzenie których nigdy nie starczy mi czasu!

Jezioro Como w wieczornej mgle (Iwona Kołczańska)

Północne Włochy to idealna mieszanka: góry, woda, włoska kuchnia i słońce z nutą alpejskiego porządku. Na początku czerwca 2020 roku znów miałam tam być – tym razem w Południowym Tyrolu. Niestety plany musiałam przełożyć. Ale gdy tylko sytuacja się ustabilizuje, pojadę do Włoch, na ukochaną Północ. Tym bardziej, że to ona w początkowych miesiącach pandemii najbardziej ucierpiała. Dokąd się wybiorę?

Atrakcje Północnych Włoch - Południowy Tyrol

Numer jeden w moim planie to Południowy Tyrol, do którego Polacy chętnie jeżdżą zimą. To tu znajdują się słynne ośrodki narciarskie, jak choćby Maso Corto, Kronplatz czy Alpe di Siusi. Ale Südtirol jeszcze bardziej potrafi zachwycić latem.

Getty Images Lago di Braies to najmodniejsze jezioro w Południowym Tyrolu Źródło: Getty Images

Na jego terenie znajdują się Dolomity – jedno z najpiękniejszych pasm górskich na świecie wraz z charakterystycznym masywem Tre Cime di Lavaredo, składającym się z trzech szczytów o wysokości ok. 3 tys. m n.p.m. Obok Matterhornu stanowi najbardziej rozpoznawalne miejsce w całych Alpach. Wokół masywu wytyczono wiele szlaków o różnym stopniu trudności, które oferują wspaniały widok na Tre Cime. Wielokrotnie znajdowała się tu meta kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Kręcono tu m.in. "Kroniki młodego Indiany Jonesa", a ostatnio film " Han Solo: Gwiezdne wojny – historie".

Południowy Tyrol to także bajkowe górskie jeziora. Najsłynniejsze i najbardziej obfotografowane to Lago di Braies (niem. Pragser Wildsee) w Pustertal. Turystów przyciąga też owiane legendami Carezza w Eggental.

Koniecznie trzeba też zajrzeć do Merano, które choć leży w górach ma charakter prawdziwie śródziemnomorski. Rosną tu cyprysy i palmy, uprawia się winogrona. Znajdziemy tu także jedne z najlepszych term w Alpach.

Atrakcje Północnych Włoch - Bergamo

Kiedy pierwszy raz wylądowałam w Bergamo, rzuciłam sceptycznie okiem na miasto stojąc przed budynkiem dworca i szybko wsiadłam do pierwszego pociągu do Mediolanu. Stolica mody, poza oszałamiającą katedrą z dachem, na który absolutnie warto wejść, nie oczarowała mnie ani trochę. Nie to co Bergamo kilka miesięcy później, któremu podczas drugiej wizyty poświęciłam zdecydowanie więcej czasu.

Ten często niedoceniany zakątek Lombardii leży u podnóża Alp, 50 km od Mediolanu. Dzieli się na Dolne Miasto (Citta Bassa) i górujące nad nim Stare Miasto (Citta Alta), położone na szczycie wzgórza o wysokości 380 m n.p.m. Bergamo otoczone jest licznymi wzniesieniami, a przy dobrej pogodzie na horyzoncie widać pokryte śniegiem szczyty.

Spacer po wąskich uliczkach jest świetny o każdej porze roku. W grudniu mienią się tysiącem światełek, latem wysokie kamienice dają upragniony cień. Warto zgubić się w ich gąszczu. Prędzej czy później na pewno trafimy na Piazza Vecchia - typowo włoski plac z fontanną w centralnej części. Wokół niego można podziwiać najciekawsze budowle w mieście, m.in. Palazzo della Ragione, jeden z najstarszych pałaców publicznych w całych Włoszech.

Moje ukochane miejsce w Bergamo to także San Vigilio, wzgórze na które wjedziemy kolejką linowo-terenową, tzw. funikularem. Widok absolutnie zapiera dech. Stare Miasto z lotu ptaka prezentuje się wspaniale, a z drugiej strony rozciągają się góry.

Getty Images Bergamo ze wzgórza San Vigilio Źródło: Getty Images

Atrakcje Północnych Włoch - jezioro Como

Lago di Como przyciąga jak magnes. Choć pierwszy raz przyjechałam tu w pochmurny, zimowy dzień, od razu poczułam magię tego miejsca. Nad jego brzegi wracałam wiele razy, ale wciąż zostało wiele do zobaczenia.

Bajkowa Varenna z wąskimi ulicami i sielankową atmosferą to chyba moje ukochane miejsce nad Como.

Iwona Kołczańska Dachy Varenny z Castello di Vezio Źródło: Iwona Kołczańska

Punkt obowiązkowy to ogrody w Villa Monastero oraz spacer do Castello di Vezio. Oba miejsca nawet w środku sezonu są spokojne i pełne magii. Równie piękne jak Varenna, ale już dość zatłoczone jest słynne Bellagio czy Villa del Balbianello, w której kręcono m.in. Gwiezdne Wojny i Bonda.

Nad Como bardzo łatwo jednak zgubić tłumy i zaszyć się w jakimś sielankowym zakątku. Wyjątkowo piękne są tu poranki i wieczory, gdy nad wodą unosi się mgła, skąpana w promieniach słońca.