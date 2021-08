Włochy. Nowe zasady od 6 sierpnia także dla turystów

Green Pass trzeba będzie okazać także przy wejściu do muzeów, zabytków, teatrów, kin, do ośrodków kultury, na wystawy, zjazdy i kongresy, do term, parków rozrywki, na imprezy targowe, do salonów gier, kasyn i zakładów bukmacherskich. Już wcześniej wprowadzony został nakaz przepustek dla uczestników wesel.