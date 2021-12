Jedno z najmniej docenianych miast w Polsce. Omijając je, robicie ogromny błąd

To właśnie obok bramy można spotkać sympatycznego młodzieńca – piekarczyka. Pomnik upamiętnia bohatera miasta, z którym wiąże się ciekawa legenda z okresu wojen między Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego Albrechtem Hohenzollernem a królem Polski Zygmuntem I Starym. Według niej podczas nocnego najazdu Krzyżaków na Elbląg w 1521 r., część mieszkańców wdarła się na wieżę, rzucając z niej kamienie, by odeprzeć atak wroga. Wśród nich znalazł się nieznany piekarczyk. Przeciął on swą łopatą, służącą do wyciągania pieczywa, sznury przytrzymujące kratę bramy. Dzięki temu zabiegowi brama runęła i odcięła wejście do miasta. Zrezygnowani najeźdźcy zostali pokonani, a dzielnego chłopaka okrzyknięto bohaterem.