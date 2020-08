Jerozolima. Zagadki miasta, w którym spotykają się trzy religie

Dzieje miasta sięgają aż IV w. p.n.e. Miejsce to doświadczyło do dziś wielu porażek, ale również osiągnęło wielkich zwycięstw. Na przestrzeni tysięcy lat Jerozolima wywarła wpływ na trzy główne religie, dla których stała się świętym miejscem. Na powierzchni całkowitej niespełna kilometra kwadratowego Starego Miasta znajdują się te najbardziej znane zabytki – Wzgórze Świątynne, Ściana Płaczu, Bazylika Grobu Świętego, Kopuła na Skale czy Meczet Al-Aksa.

Wzgórze Świątynne to inaczej góra Moria, położona na wysokości 743 m n.p.m. To jedno z najświętszych miejsc dla judaizmu. Według sunnickich muzułmanów jest trzecim najświętszym miejscem islamu. Znaczenie religijne ma również dla niektórych kręgów chrześcijańskich, zwłaszcza dla tych protestanckich.

Kopuła na Skale znajduje się w centrum Wzgórza Świątynnego. Została zbudowana w latach 687-691. Muzułmanie nazywają ją Szlachetnym Sanktuarium. Wierni są przekonani, że skała w środku Kopuły to ta sama skała, po której Mahomet wyruszał w tzw. podróż nocną w 621 roku w towarzystwie Archanioła Gabriela. W judaizmie zaś z miejscem tym związana jest historia Abrahama, który został wystawiony na próbę, kiedy to miał ofiarować swego syna Izaaka, aby pokazać swoje oddanie Bogu.

Jest jednym z najsłynniejszych zabytków Jerozolimy. Ściana jest pozostałością zachodniego muru Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, który otaczał Wzgórze Świątynne. Jej wysokość wynosi 19 m, zaś długość 57 m. Obecnie jest to jedno z najświętszych miejsc dla Żydów, do którego przybywają pielgrzymi z całego świata, by modlić się pod nią. Wierni często wkładają między kamienie ściany karteczki ze swoimi intencjami.

Podziemna sieć jerozolimskich korytarzy osnuta jest licznymi mitami i legendami. Archeologowie prowadzili wykopaliska w pobliżu Wzgórza Świątynnego, kiedy to odkryli jaskinię pełną pyłu i kamieni, której wiek szacuje się na 3000 lat. Po ich usunięciu znaleźli system sztucznie stworzonych tuneli. Dowodem są widoczne do dziś ślady po użyciu narzędzi w skale, a także małe wnęki, które służyły do umieszczenia świeczek i lamp. Jaskinie zapewniały mieszkańcom schronienie przed rzymskimi żołnierzami, którzy oblegali miasto ok. 70 r.