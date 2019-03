Jezioro Michigan pokryło się lodem. Teraz popękał i stworzył coś magicznego

Jezioro Michigan pokryło się niezwykłą lodową mozaiką. Turyści tłumnie ściągają nad brzeg, żeby podziwiać to niecodzienne zjawisko.

Przez ostatnie miesiące w Stanach Zjednoczonych temperatura spadała do nawet - 30 stopni Celsjusza. Atak zimy spowodowany był przez wir polarny , który przez większą część zimy zamroził też jezioro Michigan.

Jezioro Michigan jest trzecim co do wielkości zbiornikiem należącym do kompleksu pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Jako jedyne z nich leży w całości na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jezioro ma 494 kilometry długości i 190 kilometrów szerokości.