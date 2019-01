1 z 7 Wir polarny nad USA. Chicago wygląda jak gigantyczny plan filmowy Metropolia skuta lodem

Władze USA ostrzegają obywateli. W każdym ze znajdujących się na kontynencie stanów zanotowano ujemne temperatury. Meteorolodzy zapowiadają, że wkrótce zaczną padać rekordy zimna. Termometry mogą wskazywać nawet minus 40 stopni C, zaś odczuwalna temperatura może dochodzić do minus 55 stropi C.

Forum Podziel się