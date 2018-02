Kameralne pensjonaty i wille w Portugalii – tu naprawdę odpoczniesz

Znaleźliśmy niedrogie oferty pobytów w mniejszych ośrodkach słonecznej Portugalii. Wielkie hotele to miejsca, gdzie możemy liczyć na identyczny standard pobytu w każdej chwili, ale najczęściej bywają zatłoczone i głośne. Polecamy miejsca, gdzie naprawdę odpoczniesz.

Jedną z ciekawszych ofert kameralnych pobytów w Portugalii są niewielkie pensjonaty i mniejsze hotele. Ogromny hotel jest jak supermarket, niby w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby odwiedzających go gości, ale nie zawsze da się w nich odpocząć. Komfortowe wakacje w tym regionie warto spędzić w mniejszym pensjonacie, taki rodzaj wypoczynku staje się coraz bardziej popularny także w Polsce, gdzie chętnie wybieramy domki lub klimatyczne pałace zaadaptowane jako hotel . W szczególności wpadła nam w oko Vila Vicencia, z basenem w ogrodzie , klimatycznym ogrodem i przyjemna, rodzinna atmosfera. Tu naprawdę można odpocząć. Ten obiekt jest położony zaledwie 200 m od morza. Tygodniowy pobyt dla pary to koszt około 2 tys. zł .

Rajski archipelag - najlepsze oferty na Maderze

Druga oferta kameralnego pobytu na Maderze to zlokalizowany na wzgórzu hotel Quinta do Furao o standardzie czterogwiazdkowym. Cena pobytu to 2,4 tys. za osobę, przy tygodniowym pobycie all inclusive. Jeśli wybierasz się na wczasy z partnerem lub partnerką – możecie liczyć na rabat minus 11 proc., jeśli już zarezerwujecie bilet na wakacje. To oferta skierowana dla osób, które cenią relaks i wypoczynek, a przyhotelowy basen nie jest dla nich najważniejszym kryterium wyboru.