Karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne – wszystko, co musisz o nich wiedzieć, zanim wyruszysz na wakacje

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia Polakom dostęp do miejscowej opieki medycznej w trakcie pobytu zagranicznego. Mimo jej popularności, wybierając się na wakacje, zazwyczaj kupujemy również ubezpieczenie turystyczne. Dlaczego? Aby to wyjaśnić, przedstawimy podstawowe różnice między EKUZ a polisą turystyczną.

Obszar obowiązywania EKUZ to rozwiązanie, z którego możemy korzystać na terenie Unii Europejskiej oraz w państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – na Islandii, w Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Dlatego wybierając się na egzotyczne wakacje lub do niektórych państw wschodniej i południowej Europy, możemy zabezpieczyć nasze zdrowie, wyłącznie korzystając z polisy turystycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego różni się od ubezpieczenia turystycznego między innymi tym, że jest darmowa. Istnieją jednak sytuacje, w których jej posiadanie nam nie pomoże. Dlatego również podróżując po Unii Europejskiej, warto rozważyć wykupienie dodatkowej polisy.

Zakres usług

Służba zdrowia w każdym państwie Unii Europejskiej działa nieco inaczej. Choć korzystając z EKUZ, możemy spodziewać się przyzwoitego standardu publicznej służby zdrowia, należy pamiętać, że obowiązują nas dokładnie te same zasady co mieszkańców w kraju, w którym przebywamy. W wielu państwach niektóre usługi medyczne wykonywane w ramach publicznej służby zdrowia są dodatkowo płatne. W tym przypadku nie będą one refundowane przez EKUZ. Może się więc zdarzyć, że jeśli odniesiemy kontuzję lub nagle zachorujemy, zostanie nam udzielona odpowiednia pomoc, ale później za niezbędne konsultacje specjalistyczne lub zabieg będziemy musieli dodatkowo zapłacić z własnej kieszeni.

Nawet jednorazowy wydatek w wysokości kilkudziesięciu euro znacznie przekracza koszt standardowej polisy turystycznej, która pokrywa koszty zabiegu lub konsultacji. Zasady refundacji poszczególnych zabiegów i usług w danym kraju możemy przed wyjazdem sprawdzić na stronie MSZ. Osobną kwestię stanowią koszty transportu i ratownictwa medycznego. Jeśli planujemy trekking lub inne podobne aktywności, posiadanie karty EKUZ nie obejmie kosztów akcji ratunkowej, które za to pokryje polisa turystyczna. Dramatycznie wysokie mogą być koszty transportu. W trakcie wyjazdu na Majorkę ojciec rodziny dostał udaru mózgu. Po tygodniu jego stan umożliwiał transport do Polski przy użyciu lotniczej karetki pogotowia z asystą lekarza. Koszt takiego transportu wyniósł 280 tys. zł, leczenia na wyspie – 160 tys. zł. Na szczęście wszystkie koszty pokryła Warta, w której rodzina miała wykupioną polisę. Historie urlopowe z ubezpieczeniem w tle, które na szczęście miały pomyślne rozwiązanie, możesz obejrzeć na stronie dobrezakonczenia.pl.

Dostępne placówki Udając się na wakacje do krajów popularnych wśród turystów, często szukamy mniej obleganych kurortów. W kwestii ubezpieczenia zdrowotnego mają one jednak pewną wadę, nierzadko brakuje w nich wysoko wyspecjalizowanych placówek medycznych. Wówczas jesteśmy zmuszeni skorzystać z prywatnej opieki medycznej, a koszty leczenia zrefunduje wyłącznie dodatkowa polisa turystyczna.

Bezpieczny powrót do kraju Ubezpieczenie turystyczne różni się od karty EKUZ również tym, że w razie potrzeby ubezpieczyciel pokrywa również koszty naszego transportu do kraju. W przypadku poważniejszych schorzeń i kontuzji może to mieć kluczowe znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę koszty transportu medycznego, które nawet na terenie Europy może kosztować choćby 100 000 zł. Skorzystanie z karty EKUZ zapewni nam jedynie pomoc medyczną na miejscu, podczas gdy polisa turystyczna pokryje koszty transportu do kraju, a także odwiedziny osoby wskazanej czy zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, jeśli jest to konieczne.

Nie tylko problemy zdrowotne Wyrobienie karty EKUZ to dłuższa procedura, a jeśli pomyślimy o ubezpieczeniu tuż przed wylotem, polisę turystyczną taką jak Warta Travel możemy natychmiast wykupić online wraz z dodatkowymi usługami. Oprócz refundacji kosztów leczenia w standardzie otrzymujemy także pakiet assistance, który służy zorganizowaniu pomocy takiej jak choćby wsparcie tłumacza. Do wspomnianej polisy warto dokupić także ubezpieczenie NWW (następstwa nieszczęśliwych wypadków). W przypadku poważniejszego uszczerbku na zdrowiu możemy liczyć na odszkodowanie. Godną rozważenia opcją jest także ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym czy utratę bagażu, w tym sprzętu sportowego.